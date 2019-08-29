وزيرا داخلية العراق وكردستان يعلنان نتائج اجتماعهما منها إلغاء الـ10 آلاف عن السائحين

2019/08/29 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

انهى كل من وزير داخلية اقليم كوردستان ريبر احمد، ووزير داخلية الحكومة الاتحادية ياسين الياسري، اليوم الخميس، اجتماعا تمخضت عنه عدة قرارات، بينها تعهد السلطات في الاقليم بإلغاء الرسوم التي تتقاضها من السائحين العراقيين القادمين من باقي مناطق البلاد.

وقال احمد بمؤتمر صحفي مشترك عقده مع الياسري اليوم في اربيل ، ان “زيارة الاخير والوفد المرافق له لإقليم كردستان كانت تاريخية وعقدنا اجتماعا جيدا ويمكن القول انه من انجح الاجتماعات التي عُقدت في الآوانة الاخيرة”.

وأضاف، انه “تباحثنا حول الكثير من المشاكل والمسائل المتعلقة بأمور الجنسية والجوازات والمرور والحدود اضافة الى الكثير من المواضيع التي تهم المواطنين في اقليم كوردستان”.

واردف احمد بالقول، ان “وزير الداخلية الوفد المرافق كانا متجاوبين ونشكرهما عن القرارات التي تمخضت عن الاجتماع”.

واكد، ان “سياسة حكومة اقليم كوردستان تنصب حول التوجه نحو بغداد والتنسيق معها بأعلى المستويات وهذه العلاقات ستتطور اكثر مستقبلا”.

من جهته، قال الياسري خلال المؤتمر، ان “الزيارة التي اجراها هو الوفد المرافق له الى الاقليم كانت مهمة ونوقشت فيها العديد من المشاكل والمسائل المتعلقة بعمل الوزارتين”.

ونوه الى ان “من اهم المواضيع التي تمت مناقشتها هي (الجوازات، ومنح تأشيرة الدخول، والجنسية، وافتتاح دوائر خاصة بمنح البطاقة الوطنية)”.

وأشار الياسري، الى ان “من بين المواضيع التي نوقشت ايضا التعاون الامني المشترك وتنفيذ مذكرات القبض الصادرة عن القضاء العراقي اضافة الى اصدار قرارات تتعلق بتسهيل معاملات المواطنين في اقليم كوردستان والعراق”.

وتابع، ان “وزارة داخلية الاقليم قد تعهدت بإلغاء رسوم دخول السائحين عن المواطنين العراقيين القادمين الى كوردستان”.

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