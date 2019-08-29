الأمم المتحدة تحذر: التوترات الإقليمية القائمة ستلحق “ضربة هائلة” تهدد العراق

2019/08/29 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

حذرت الأمم المتحدة، أن التوترات الإقليمية القائمة ستلحق “ضربة هائلة” تهدد العراق، مؤكدة ضرورة عدم ادخار المجتمع الدولي لجهود تفادي ذلك.

وقالت المبعوثة الأممية إلى العراق جينين هينيس بلاسخارت أثناء إحاطتها لمجلس الأمن، أمس الأربعاء، ان “القيادة العراقية تتواصل مع لاعبين إقليميين ودوليين لضمان أن تبقى بلادها أرضية مشتركة للاستقرار، لا ميدانا لنزاعات بالوكالة”.





وأضافت، “نثمن التزام بغداد بوضع جميع الفصائل المسلحة في البلاد تحت إمرة الدولة وأضافت أن تطبيق ذلك يعد أمرا حيويا”.





من جانبه، قال نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة سرهد فتاح، ان “فرصة تحقيق الاستقرار والازدهار في بلاده حقيقية لكنها في خطر، ولذلك لا يمكن الطلب من بغداد أن تتسامح مع مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة”

وأشار الى “العلاقات بين العراق وجارته الشمالية تركيا”، مبينا ان “حكومة بغداد وجهت 54 رسالة تقريبا إلى أنقرة طالبتها فيها بالوقف الفوري لقصف الأراضي العراقية، ضمن إطار عمليات الجيش التركي ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني”.

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