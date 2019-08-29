العطار يطالب بدعم الاستثمار الزراعي في التمور العراقية

2019/08/29 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو مجلس الاعمال الوطني العراقي غدير العطار إلى”زيادة الاستثمار الزراعي في التمور المنتجة محلياً “.واوضح العطار في بيان صحفي اليوم الخميس (29-آب-2019) إن” خطط وزارة الزراعة اسهمت في زيادة عدد النخيل عبر انشاء محطات نخيل في اغلب المحافظات وادخلت اصنافا منها البرحي والسكري”، مبينا ان عدد اصناف التمور العراقية (629) صنفا، واكثرها رواجا […]

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