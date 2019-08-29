اراض سكنية في البصرة للمشمولين بالرعاية الاجتماعية

2019/08/29 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الخميس ، محافظ البصرة اسعد العيداني، حيث جرى بحث الواقع الخدمي في المحافظة واحتياجات المواطنين فيها.ووجه رئيس مجلس الوزراء بحسب بيان لمكتبه تلقته “يس عراق”، “بالتنفيذ الفوري لتوزيع الاراضي السكنية على شريحة المشمولين بالحماية الاجتماعية من اهالي البصرة “.واشار المحافظ الى استقرار الطاقة […]

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