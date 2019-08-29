2019/08/29 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: No9y__P_zSE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. على غرار اقرانهم المهندسين .. خريجو علوم الجو يتظاهرون أمام وزارة النقل - تقرير: محمد الزهيري) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. على غرار اقرانهم المهندسين .. خريجو علوم الجو يتظاهرون أمام وزارة النقل - تقرير: محمد الزهيري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).