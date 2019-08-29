أين الحقيقة في مصرع المشير الركن عبد السلام محمد عارف؟!

2019/08/29 | 14:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهير خضر ياسين العاني

3_شهادة الملازم محمد رؤوف من مركز تدريب مشاة البصرة والذي انيطت به مهمة حراسة الطائرات الثلاث الخاصة بموكب رئيس الجمهورية .حيث تم تكليفه بالمهمه ظهر يوم السبت 9/4/1966واحظر فصيلا من 45 جندي لهذه المهمة وانتقل في اليوم الثاني 10/4الى موقع هبوط الطائرات حيث اتخذت جميع الاجراءات الامنية للحفاظ على سلامة الموقع حتى وقوع الحادث ويؤكد محمود رؤوف "فاني اتوقع وجود مؤامرة اغتيال وراء الحادث فالطائرتان معا كانتا قد لعبا في دوريتهما الكهربائية , وانه بعد انقضاء دقائق على تشغيل محرك الطائرة المخصصة لرئيس الجمهورية , فقد بان العطل فيه ......ولما لم تنتظر طائرة النقيب خالد الا قليلا بعد الاقلاع , فقد اصابها العطل بعد دقائق وهي في الجو وذلك من جراء انقطاع الدورة الكهربائية فيها ..فسقطت " 4_شهادة الطيارمنذر سليمان عزت. في صباح يوم 9/4/1966 تلقينا امر من قيادة القوة الجوية لتخصيص ثلاث طائرات هيلوكوبتر للتوجه الى البصرة وفي ظهر يوم 11/4 هبطنا في قاعدة الشعيبة وفي يوم 12/4 انتقلنا الى مطار البصرة الدولي قبل وصول طائرة الرئيس عارف ثم امرنا بان نكون في القرنة بحدود الساعة الثالثة من عصر يوم 13/4لنعيد السيد الرئيس ومرافقيه الى البصرة وفي الساعة 4:30 عصرا وقد تاخر وصول الرئيس من جولته في الاهوار ووصل في الساعه 4 عصرا وعندما كنا نستعد للاقلاع وقف قائم مقام القرنة امام السيد الرئيس طالبا منه التكرم ولو دقائق لتحية الجماهير المتواجدة في ملعب الادارة المحلية واستمر حضوره في ملعب الادارة المحلية حتى الساعة السادسة , وقد توجه الرئيس الى الطائرة الاولى التي يقودها النقيب خالد النوري ومعه عبد اللطيف الدراجي , مصطفى عبد الله, جهاد واحمد فخري ,عبدالهادي حافظ,محمد الحياني ,العميد زاهد محمد صالح , الرائد عبدالله مجيد, وصعد في طائرتي المقدم الركن قاسم حمودي, بايز عزيز متصرف الناصرية , ابراهيم الولي,المقدم الركن فاضل مصطفى , المقدم الركن زكي الصائغ , شاكر الغرباوي ,احمد الحسو ,فيصل حسون نقيب الصحفيين , عبد العزيز بركات السكرتير الصحفي لرئيس الجمهورية .اما الطائرة الثالثة فقد كانت مخصصة للمصوريين والصحافة .وللحقيقة اقول :"اننا مدربون على الطيران الليلي , ونمارس تدريبا بين فترة واخرى ....الا ان خبرتنا العملية فيه ظلت محدودة للغاية لضألة تكليفنا بوجبات ليلية "وبعد التاكد من استقرار الجميع في مقاعدهم اقلع النقيب خالد في الساعة 6:50مساءا , وتبعته بطائرتي بعد دقيقة واحدة وبعد مرور 4_5دقائق اقلعت الطائرة الثالثة وبعد حوالي 7 دقائق من الاقلاع شعرت ان طائرتي قد دخلت في مطبات هوائية مؤثرة جعلتها تهتز بعنف , في حين امسى مدى رؤيتي صفرا بسبب الغبار الذي امتلئت به جوف الطائرة , وواصلنا الطيران قبل ان يباغتني النقيب خالد بصراخه "ولك منذر ......منذر ولك عيني الحكلي ....



الحكلي انني في خطر " وزادت حدة المطبات الهوائية ولا ادري كيف تخلصت منها وحاولت الاتصال عدة مرات مع خالد ولم ياتي جواب ومن ثم عدت الى ملعب القرنة وهبطت قرب الملعب الادارة المحلية الساعة 7:30 مساءا و منذ بزوغ فجر اليوم التالي توالت محاولات البحث من عده جهات لمعرفة مصير طائرة الرئيس حتى ابلغتنا سيطرة قاعدة الشعيبة قرب قرية النشوه ,وحول احتمال تعرض الطائرة الى عمل اجرامي قال منذر "مطلقا كلا ,فقد اخذت عينات من جميع اجزاء الطائرة المتناثرة واجريت عليها تحاليل في مختبرات الجيش و وزارة الصناعة ولم يثبت هناك اي احتمال من هذا القبيل" واستطرد قائلا :(اكبر ظني ان الحادث كان قضاء وقدر وبنسبة 99% وقد تسببت فيه تقصيرات غير معتمدة من لدن اكثر من شخص واحد وجهة واحدة منها :أ_استجابة الرئيس لرجاء قائم مقام القرنة لحظور الحشد الجماهيري في ملعب القرنة واطالته في ذالك وتاخره بعد الضياء الاخير بدلا من العودة الى البصرة عصرا ,او مساءا على الاقل .ب- عدم مصارحتنا نحن الطياريين للسيد الرئيس او مرافقه الاقدم او سواه ,على اننا لسنا جاهزين للطيران الليلي ,فنقترح عودتهم بالسيارات الى البصرة مادام الظلام قد حل .ج- عدم وجود اجهزة لتحديد موقع الطائرات واتجاهاتها لدى مطاري البصرة والشعبية .د-عدم وجود معاون طيار مع النقيب خالد قد يخلصه من مواقف صعبه اويستلم القيادة ويتحكم بالطائرة عند الضرورة.الحقيقة:ليست هي الحادثة الوحيدة في التاريخ التي تبقى غامضة لاسباب عدم وجود كشف الحقيقة وراءها ومثال على ذلك حادثة اغتيال جون كندي رئيس الولايات المتحدة الامريكية , وشخص مثل عبد السلام محمد عارف جمع حول مجموعة من الاعداء منذ 14 تموز 1958وحتى مصرعه وهؤلاء كلهم كان همهم الاول والاخير الخلاص منه , وكانو اطراف داخلية وخارجية من انصار الملكية الذين فقدوا مراكزهم بعد انهيار الحكم الملكي في العراق ,الى الشيوعين والقوميين ذوي الاتجاه الناصري والاكراد , ومن اطراف خارجية امريكيا وبريطانية واسرائيل وايرا ن, فكل هذه الاطراف ترى ان من مصلحتها الخلاص من عبد السلام عارف لانه قد اثر بصورة مباشرة او غير مباشرة على وجودها ومصالحها في العراق , لذا فان محصله تفسير حادثة سقوط طائرة الرئيس عبد السلام عارف قد كانت تدور حول محورين اساسيين :1_المحور الاول كان هو الغالب كون ان الحادث كان قضاء وقدر بسبب سوء الاحوال الجوية وهو الذي تم تبنيه رسميا وخرج به تقرير التحقيق في الحادث .2-المحور الثاني الذي كان اضعف من الاول كون ان الحادث كان مدبرا بفعل جهة ما من مصلحتها موت الرئيس .هذا وقد شكلت حكومة البزاز مجلس تحقيقا برئاسة العقيد الركن زيدان احمد زيدان صباح يوم الخميس الرابع عشر من نيسان 1966للدراسة واجراء الكشف على الحادث واصدر المجلس في الثاني والعشرين من شهر نيسان البيان التالي :بعد الدراسة والتدقيق ماورد بافادات الشهود للمجلس من اجراء الكشف على محل الحادث والتفتيش الدقيق لهيكل الطائرة المحترقة والاطلاع على كشف المهندس المختص اتضح للمجلس مايلي :1_ في مساء يوم 12/4/1966 اصدر العميد زاهد محمد صالح المرافق الاقدم للسيد رئيس الجمهورية امر الى النقيب الطيار خالد محمد نوري حركة الطائرات الهيلوكوبتر الثلاث من البصرة الى القرنة على ان يصلوها قبل يوم لغرض نقل السيد الرئيس وحاشيته من القرنه الى البصرة بعد انتهاء زيارته لقضاء القرنة.2_في الساعة 12:15اقلعت الطائرات الثلاث من مطار البصرة بعد ان زود طياريها بالتقرير الجوي من سيطرة المطار اصوليا متوجهه الى القرنة وبعد وصول الطائرات مدينة القرنة هبطت في ساحة الالعاب في المكان المعد لنزولها سلفا .3- بعد الاحتفال توجهه السيد الرئيس الى طائرة الهيلوكوبتر المرقمة 598والتي بقيادة قائد التشكيل النقيب الطيار خالد محمد نوري .



واقلعت في الساعة 18:50 واعقبتها الطائرتان الاخريان .4_وبعد مرور سبع دقائق واجهت طائرة السيد الرئيس طبات هوائية شديدة مع غبار معلق في الجو مما جعل الرؤيا معدومة وادى الى تغيير اتجاه الطائرة مما جعل قائد الطائرة يجد صعوبة كبيرة في السيطرة على طائرته ..



ونظرا لان الطائرة انحرفت عن خط سيرها المرسوم الى منطقة صحراوية لا توجد فيها اشباح ارضية او دلائل انارة مما سبب انعدام الرؤية الكلية واصبحت الطائرة بحالة غير اعتيادية وبعد فقدان الطيار الامل بالدلالة على مكانه بسبب انعدام الرؤيا وعدم وجود اشباح ارضية وتاثير الطبات الهوائية الشديدة استدار الطيار محاولا العودة الى القرنة محاولة منه للمحافظة على ارواح ركاب طائرته .وفعلا استدار الى اليسار ولكن اشتداد تاثير الطبات الهوائية وانعدام الرؤية كليا جعل قيادة الطائرة في ذالك الاتجاه مستحيلا وعاد الطيار ثانية بالاستدارة الى الجهه المعاكسة مستدعيا اتجاه السابق .



وفي اثناء دورانه صادفته طبة هوائية شديدة جدا ادت الى فقدان السيطرة على الطائرة وارتطامها بالارض اثناء دورانها الى اليمين وهذا ادى الى اصطدام مقدمة الطائرة وعجلتها اليمنى والريش الرئيسية بالارض في اللحظة الاولى .



ثم مالت الى جهه اليسرى وارتطمت عجلتها اليسرى بالارض .



ومن جراء الارتطام انفجرت خزانات الوقود الرئيسية الكائنة في ارضية الطائرة .





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