2019/08/29 | 14:45

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العراق يواجه الإمارات غداً في نهائي غرب آسيا للشباب

متابعة/...يواجه منتخب الشباب نظيره الإماراتي غداً الجمعة في نهائي بطولة غرب آسيا.

وستجري المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد وتقام على ملعب فيصل الحسيني في فلسطين.

وبلغ منتخب العراق المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للشباب، عندما اجتاز نظيره الأردني بفارق ركلات الترجيح (4-2)، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، وذلك في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء، على ملعب الشهيد فيصل الحسيني بمدينة الرام الفلسطينية.

بينما تغلب منتخب شباب الإمارات لكرة القدم على منتخب فلسطين بركلات الترجيح، التي احتكم لها الطرفان، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء، على ذات الملعب، ليتأهل الأبيض الإماراتي بهذا إلى المباراة النهائية ويضرب موعداً في النهائي مع العراق.

ويسبق اللقاء مباراة الاردن وفلسطين والتنافس على المركز الثالث.

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