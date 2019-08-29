العراق والأردن يبحثان تطوير العلاقات الثنائية وحجم التبادل التجاري

2019/08/29 | 15:16

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

بحث وزير التجارة محمد هاشم العاني، مع السفير الأردني في بغداد منتصر الزعبي، تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية والمشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن الوزير محمد هاشم العاني التقى السفير الأردني؛ لبحث واقع العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والمشاركة الاردنية بمعرض بغداد الدولي بنسخته الـ 46.

ودعا العاني، الجانب الأردني إلى المشاركة الفاعلة في الدورة المقبلة لمعرض بغداد الدولي التي ستقام في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ولفت وزير التجارة ، إلى أن الدورة الجديدة للمعرض تمثل تظاهرة اقتصادية مهمة وملتقى للشركات العربية والمحلية والعالمية، وخطوة اساسية لتحقيق تعاون بين القطاع الخاص العراقي والشركات العالمية والعربية، فضلا عن كونها فرصة كبيرة للشركات العالمية تمكنها من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق.

ومن جانبه، أكد السفير الأردني، أن المملكة تولي العلاقات مع العراق اهتماما استثنائيا، لما تمثله تلك العلاقات من بعد اجتماعي واقتصادي وثقافي وحضاري يربط البلدين.

وقال منتصر الزعبي، إن المشاركة الأردنية في معرض بغداد الدولي ستكون متميزة هذا العام بكم ونوع الشركات المشاركة.

وأضاف أن مركزا أردنيا تجاريا دائما سيتم افتتاحه في بغداد؛ لعرض المنتجات الأردنية والذي سيكون فرصة مهمة للدخول إلى السوق العراقية.

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