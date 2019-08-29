رابطة المصارف تختتم دورة البرنامج التأهيلي في الخدمات المالية الاسلامية

2019/08/29 | 15:16

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الاقتصاد نيوز – بغداد

اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الخميس، دورة البرنامج التأهيلي في الخدمات المالية الاسلامية في مقرها ببغداد بمشاركة عدد من العاملين في القطاع المصرفي.

واستهدفت الدورة التي استمرت لمدة خمسة ايام في مقر الرابطة ببغداد، العاملين في المصارف الاسلامية والبنوك ذات الفروع والنوافذ الاسلامية، والعاملين في شركات التمويل الاسلامي، والمحاسبين ومدققي الحسابات، والمحامين والمستشارين القانونيين.

وحصل المشاركون في التدريب على شهادة مشاركة من المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية ورابطة المصارف الخاصة العراقية.

يشار الى ان البرنامج التدريب كان معدا ومصصما من قبل المجلس العام للبنوك والمؤسسات الاسلامية، وهو هيئة دولية غير هادفة للربح تضم اكثر من 120 عضوا من 32 دولة.





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