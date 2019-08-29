البنك الدولي: برنامج حكومة كوردستان

2019/08/29 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلن البنك الدولي استعداده لدعم حكومة اقليم كوردستان وتقديم الخبراء خصوصا في مجال الاصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال استقبال رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني للمدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جاه في اربيل .

ورحب كومار جاه ببرنامج عمل حكومة اقليم كوردستان مشيرا الى انه قام بدراسته واصفا خطوطه العريضة بـ"الممتازة".

وابدى كومار جاه استعداد البنك الدولي للعمل مع حكومة اقليم كوردستان لتنفيذ خطة الحكومة.

وعرّف المدير الاقليمي للبنك الدولي، خلال الاجتماع، عن ممثل البنك الدولي في العراق رمزي نعمان، ولفت الى أن خبراء البنك الدولي مستعدون للقدوم الى اقليم كوردستان لمساعدة الحكومة في الإصلاحات المالية على وجه الخصوص.

من جهته رحب رئيس حكومة اقليم كوردستان بمساعدة البنك الدولي وقال "نحن سعداء بدعم مؤسسة مهمة كالبنك الدولي ونحن بجهودنا ومساعدة اصدقائنا سنعمل على تنمية اقتصاد اقليم كوردستان وازدهاره".

واكد مسرور بارزاني في برنامج عمل كابينته الوزارية على ضرورة تنويع مصادر الدخل والاقتصاد وتطوير قطاع الزراعة والصناعة والسياحة في سبيل خدمة مواطني كوردستان دون تمييز.





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