وزير الخارجية يؤكد لنظيره التركي ضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات

2019/08/29 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اليوم الخميس، اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو.

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