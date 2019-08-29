2019/08/29 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف بيان صادر عن لجنة الاتصالات والاعلام النيابية عن ابرز ما تم بحثه بين رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واللجنة التي يترأسها الدكتور نعيم العبودي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة الاتصالات والاعلام: اللقاء مع رئيس الوزراء اكد ضرورة الحفاظ على استقلالية شبكة الإعلام وهيئة الاتصالات ودعمهما) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة الاتصالات والاعلام: اللقاء مع رئيس الوزراء اكد ضرورة الحفاظ على استقلالية شبكة الإعلام وهيئة الاتصالات ودعمهما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).