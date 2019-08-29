تصديق اعترافات ارهابي شارك بتحطيم اثار الموصل وتفجير عدد من المراقد

2019/08/29 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الإرهاب اعترافات أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي ممن شاركوا في تحطيم آثار الموصل ، وظهر في الفيديو الشهير الذي نشره التنظيم.وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى :” ان إرهابيا اعترف أمام محكمة التحقيق بانتمائه لتنظيم داعش بعد سيطرته على مدينة الموصل وعمل بديوان الحسبة بصفة عامل تحطيم آثار”.وأضاف […]

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