2019/08/29 | 15:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بإعادة فتح طريق مطار البصرة أمام المركبات الخاصة التي تقل المسافرين فقط وصولاً إلى ساحة الانتظار.وقال المصدر , إن قيادة شرطة البصرة أعادت فتح المدخل الرئيسي للمطار أمام حركة الأشخاص والمركبات التي توصل المسافرين إلى صالة الانتظار.وأوضح المصدر، أن المركبات ستخضع للتفتيش الكامل والتأكد من تذاكر السفر والسماح …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إعادة فتح طريق مطار البصرة أمام المركبات الخاصة النعيم نيوز.

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