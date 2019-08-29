الحكيم يؤكد لنظيره جاويش أوغلو ضرورة ابعاد المنطقة عن التوترات للخروج من الازمات

2019/08/29 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، اليوم الخميس، لنظيره التركي مولود جاويش اوغلو، ضرورة ابعاد المنطقة عن التوترات للخروج من الازمات.وذكر مكتب الحكيم في بيان تلقت /SNG/،نسخة منه ،ان “وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم تلقى اتصالاً هاتفيّاً من نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو”، مبينا ان “الجانبين ناقشا سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الستراتيجيّ ...

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