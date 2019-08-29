صالح يزور مقر جهاز مكافحة الإرهاب ويؤكد على استئصال اسباب الارهاب قبل عودته

2019/08/29 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- زار رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، مقر جهاز مكافحة الارهاب، حيث استقبل من كبار القادة والضباط ومنهم الفريق اول ركن طالب شغاتي.وقال بيان لرئاسة الجمهورية، ان صالح “التقى منتسبي الجهاز حيث اكد لهم على ضرورة حماية النصر عبر استئصال اسباب عودة الارهاب مرة اخرى”.واشاد صالح “بالروح الوطنية والمهنية لجهاز مكافحة الارهاب في ...

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