ولاية هندية تعلن حالة التأهب في جميع الموانئ بسبب تهديدات بشن هجوم باكستاني

2019/08/29 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيودلهي: تم وضع جميع الموانئ في ولاية غوجارات في الهند في حالة تأهب قصوى بناء على تقارير استخباراتية تفيد بأن قوات الكوماندوز، التي تم تدريبها

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