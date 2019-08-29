صالح : الفكر الارهابي المستفيد الوحيد من تصعيد التوترات الاقليمية

2019/08/29 | 15:21

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العهد نيوز – بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، أن الفكر الإرهابي هو المستفيد من تصعيد التوترات الإقليمية في المنطقة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان

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