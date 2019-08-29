2019/08/29 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي، اليوم الخميس، عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في العاصمة، مقارنة في الاعوام السابقة.وقال المطلبي، لوكالة "النبأ للاخبار ان "تحويل الاراضي الزراعية الى سكنية، وكذلك تجريف الاراضي الزراعية، اثر بشكل كبير على ارتفاع درجات الحرارة في بغداد، فالكثير من المناطق الخضراء والاحزمة الخضراء، تم تدميرها، وهذا اثر على البيئة وحرارتها".

واضاف "اهم أسباب خفض درجات الحرارة، هو زيادة الاراضي الزراعية، وهذا ما تفعله الكثير من الدول، التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة، لكن نحن مع شديد، الاسف في كل سنة ندمر الاراضي الزراعية، ونحولها الى سكنية، وكل هذه الاعمال تتم دون موافقات حكومية رسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي يكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في بغداد) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي يكشف عن سبب ارتفاع درجات الحرارة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).