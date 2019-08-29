لجنة الأمن والدفاع: إمكانيات القوة الجوية متواضعة وهنالك توجه نحو تطويرها

2019/08/29 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبرت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، أن إمكانيات القوة الجوية متواضعة، لافتة إلى التوجه نحو تطوير الدفاعات الجوية.

وقال عضو اللجنة، كاطع الركابي، إن وزارة الدفاع فيها قوات برية وبحرية وجـويـة ولديها منظومة كاملة للدفاع الجوي لافتا إلى، أن الامـكـانـيـات الـتـي تـتـمـتـع بـهـا الـقـوة الـجـويـة مـتـواضـعـة جــداً حتى فـي أجـهـزتـهـا الـدفـاعـيـة، لـذا فـان هـنـاك سعيا لتطوير منظومات الدفاعات الجوية على مستوى داخل وخارج بغداد وحتى على مستوى الحدود العراقية .

وأكد الركابي, ان هناك أكثر من عرض مقدم من قبل عدة دول لاستيراد منظومات دفاع جوي منها، إلا أن وزارة الـدفـاع مـازالـت تبحث عن أجـود المنظومات التي يمكن أن تسيطر بها على أجـواء العراق وأن تتناسب مع طبيعة جو العراق وأراضيه.

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