بعد توقفه لاربع سنوات.. الاعمار والاسكان تعيد العمل بمشروع مجسر الصدرين بالسماوة

2019/08/29 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

باشرت وزارة الاعمار والاسكان، اعمال الاشراف على اعادة العمل بمشروع انشاء مجسر الصدرين في مركز مدينة السماوة، بعد توقف استمر لاكثر من اربع سنوات.

وقال مصدر وزاري بتصريح خاص لــ "الغد برس"، ان الشركة المنفذة "باشرت العمل مرة اخرى بالمشروع بعد توقف طال المشروع واخرى كثيرة في عموم العراق، نتيجة توقف التخصيصات المالية بقرار من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي".

وتابع "المشروع يتضمن سبع مجسرات في تقاطع القدس ضمن مركز مدينة السماوة بمحافظة المثنى، ويهدف لفك الزحامات المرورية وسيهل حركة المرور الوافدة الى المحافظة، حيث زار وفد من مجلس الوزراء المشروع مؤخرا، حاملا توجيهات المجلس بضرورة الاسراع بانهاء المشروع وادخاله الخدمة حسب الوقت المحدد".

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