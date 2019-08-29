2019/08/29 | 15:22

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عمليات بغداد تعثر على أسلحة واعتدة بمدينة الصدر

كلمة -

بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، العثور على أسلحة

واعتدة بمختلف الاشكال في مدينة الصدر شرقي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان انه "تنفيذا لتوجيهات قائد عمليات بغداد

الفريق الركن جليل الربيعي بحصر السلاح بيد الدولة والقاء القبض على

المطلوبين، وباشراف اللواء الركن قائد فرقة المشاة الحادية عشر

وبمتابعة رئيس اركان الفرقة تم تنفيذ واجب للتفتيش عن الأسلحة

والمطلوبين ضمن القطاعات (74/75) في مدينة الصدر".

وأضافت انه "تم العثور على عدد من الاسلحة والاعتدة مختلفة الاحجام

والاشكال".

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