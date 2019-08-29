رئيس الجمهورية يؤكد ان استكمال النصر وحمايته واجب وطني لا يمكن الحياد عنه

2019/08/29 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان استكمال النصر وحمايته واجب وطني لا يمكن الحياد عنه وذلك من خلال استئصال أسباب عودة الإرهاب مرة أخرى.

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