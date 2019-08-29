الحشد الشعبي في النجف يشارك في اجتماع أمني استعدادا لشهرَي محرم وصفر

2019/08/29 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الحشد الشعبي في النجف الاشرف، الخميس، في اجتماع أمني استعدادا لشهري محرم وصفر، فيما كشف محافظ النجف عن مشاركة 23 ألف عنصر أمني بخطة الشهرين.وقال موفدنا ان، مسؤول مكتب الحشد الشعبي في النجف الاشرف طاهر الخاقاني شارك في الاجتماع الامني والخدمي الذي ترأسه محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري في مبنى ديوان المحافظة ...

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