منظمة الصحة تحذر من انتشار مرض مميت عالميا

2019/08/29 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..أعلنت منظمة الصحة العالمية أن جميع مناطق العالم باستثناء الأمريكتين تشهد زيادة في عدد حالات الحصبة، وهي مرض يمكن أن يفضي إلى الوفاة أو إعاقة الأطفال ويمكن الوقاية منه بالتطعيمات.وأضافت المنظمة أنه “تم الإبلاغ خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى يوليو/ تموز هذا العام، عن حالات إصابة تزيد ثلاث مرات تقريبا […]

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