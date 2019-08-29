اعترافات مثيرة لداعشي

2019/08/29 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة نينوى شمالي العراق المختصة بقضايا الإرهاب اعترافات أحد عناصر جماعة "داعش" الارهابية، ممن شاركوا في تحطيم آثار الموصل، حيث ظهر الداعشي في ف...

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