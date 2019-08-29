الحملة الأمنية على شبكات الدعارة والقمار.. اعتقال 250 متورطا والإطاحة برؤوس فاسد كبيرة

2019/08/29 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمخضت الحملة الأمنية على الشبكات الإجرامية في بغداد، عن إلقاء القبض على 250 متورطا بالمخدرات والدعارة والقمار والسرقة

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