عرض صاروخ مجنح إيراني لأول مرة في “ماكس-2019”

2019/08/29 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم عرض نموذج لأحدث صاروخ مجنح إيراني لأول مرة في معرض “ماكس-2019” الدولي للطيران والفضاء.تم إنشاء وسائل التدمير هذه بواسطة مؤسسات منظمة صناعة الطيران في الجمهورية الإسلامية، وكان يطلق عليها اسم موبين.وفقاً للبيانات المنشورة ، يبلغ طول الصاروخ 3 أمتار , مدى الطيران – يصل إلى 450 كم.في هذه الحالة، يصل وزنه …

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