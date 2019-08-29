متنبئ جوي: تغيير جديد بحالة الطقس يعجل بانتهاء الموجة الحارة.. ’’سهيل اليماني’’ على الابواب

2019/08/29 | 15:33

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بغداد اليوم - البصرة

توقع متنبئ جوي ، الخميس 29 اب 2019، قرب انتهاء الموجة الحارة في العراق وحلول موسم "سهيل اليماني".

وقال المتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة صادق عطية بمنشور على صفحته بموقع فيسبوك ان " انكساراً سيحدث في حرارة الاجواء نهاية الاسبوع المقبل مع هبوط تدريجي بدرجات الحرارة في معظم مدن البلاد اضافة لدول عديدة في المنطقة مع حلول فصل الخريف مناخيا ، ودخولنا موسم ( سهيل اليماني ) الذي يشير حسب الموروث الشعبي الى انكسار موجات الحرارة واعتدالها ليلا".

وأضاف، أن "موجة الحر التي تشهدها البلاد ستسمر خلال الايام المقبلة ولغاية يوم الثلاثاء تقريبا من الاسبوع المقبل ، ثم نلاحظ نشاطا للرياح الشمالية في معظم المدن بدءاً من يوم الاربعاء والتي تساهم في تخفيف شدة الحر ".

وكان المتنبئ الجوي واثق السلامي ، قال الخميس 29 اب 2019، إن العراق على موعد مع كتلة معتدلة قادمة من اوروبا من شأنها احداث تغيير بحالة الطقس يخفض درجات الحرارة لمستوى يصل الى 10 درجات في بعض مناطق العراق فيما كشف عن تاريخ قدومها.واكد السلامي بمنشور على صفحته بموقع فيس بوك توقع فيه بداية حالة الطقس اليوم الخميس انه " لا تغيير متوقعا في اجواء الخميس والطقس في المناطق كافة سيكون صحوا وحارا مع انتشار السحب في اماكن متعددة من المنطقتين الوسطى والشمالية ، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة وتتراوح سرعتها ما بين 10-20 كم تنشط جنوب البلاد الى 30 كم مسببة تصاعد غبار خفيف وتكون متغيرة الاتجاه في الاجزاء الغربية من البلاد".ونشر توقعاته لدرجات الحرارة العظمى اليوم مشيرة الى انها ستكون على النحو التالي ، البصرة ، السماوة والديوانية 49 مئوية ، ميسان ، واسط ، النجف ، ديالى وبابل 48 مئوية ، بغداد ، كربلاء 47 ، صلاح الدين 46 فيما اشار الى ان درجات الحرارة في بقية المحافظات ستكون 45 مئوية فما دون.واشار الى انه "في حال في حال ارتفاع معدلات الرطوبة سيكون الاحساس بالحرارة اكثر تأثيرا ، وهذا متوقع في كل موجات الحر".وتابع انه "من المتوقع ان تستمر حرارة الاجواء خلال يوم الخميس ويومي الجمعة والسبت واعتبارا من مساء يوم الاحد تبدأ بوادر الانفراج حيث تتلاشى تدريجيا موجة الحر والرطوبة ، لتدخل درجات الحرارة منحى الانخفاض التدريجي خلال الفترة القادمة ومن المتوقع ان تتراجع بمقدار 2-3 درجات مئوية خلال الاسبوع المقبل".واشار الى انه بدءا من يوم 6 ايلول المقبل ستندفع كتلة هوائية اكثر اعتدالا قادمة من اوروبا تسبب تراجعا واضحا للحرارة لتنخفض بحدود 5-6 درجات مئوية وتتعمق ايام 9-10-11 ايلول لتسجل مدن الشمال والوسط درجات اقل من المعدل ودهوك تتربع على عرش الانخفاض لتسجل 30 مئوية وكذلك يطال الانخفاض مدن الوسط لتسجل العاصمة بغداد 38 مئوية ومدن الفرات الاوسط تسجل درجات تصل الى 40 مئوية بينما تبقى مدن الجنوب تسجل درجات حرارة اعلى من المعدل ويطالها انخفاض طفيف لتسجل درجات بين 44-46 مئوية ".وختم بالقول الى ان "الاجواء خلال تأثير الكتلة المعتدلة ستكون منعشة وربما تميل للبرودة في المناطق الجبلية ومناطق الشمال خلال الليل وتكون معتدلة الحرارة في باقي مناطق البلاد ".

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