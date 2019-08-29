2019/08/29 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل النعيم نيوز أن العشرات من المعتصمين قاموا بقطع طريق حقل الفيحاء النفطي للمطالبة بإطلاق سراح 13 معتقلاً من سائقي صهاريج نقل منتوج الحقل الذين اعتقلتهم قوة الصدمة في وقت سابق.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو : عشرات المعتصمين يقطعون طريق حقل الفيحاء النفطي النعيم نيوز.

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