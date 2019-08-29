وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيا بنظيره التركي

2019/08/29 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو، ناقشا فيه سبل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة.

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