“بالفديو”.. ليست الموصل ولا الانبار: عملية عسكرية بالاليات الثقيلة في محافظة عراقية!!

2019/08/29 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة: يس عراق افاد مصدر امني، بان قوات الرد السريع تمكنت من القاء القبض على متورطين بنزاع عشائري شمال البصرة.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “قوات الرد السريع في اول واجب لها في البصرة، القت القبض على متورطين في نزاع عشائري حدث في قضاء المدينة شمال البصرة اصيب وقتل على اثره ثلاثة أشخاص بينهم امرأة”.[…]

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