تأجيل فتح معبر “البوكمال – القائم” الحدودي حتى السابع من أيلول

2019/08/29 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مسؤول عراقي عن تأجيل إعادة فتح معبر البوكمال – القائم الحدودي بين سوريا والعراق، حتى السابع من ايلول سبتمبر المقبل لأسباب لوجستية ستحسم قريبا.

ونقلت وكالة سبوتنيك, عن قائممقام قضاء القائم أحمد جديان, قوله إن العمل على إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع سوريا، يتم بوتيرة عالية وتم توفير الكرفانات والمخازن، وكان من المؤمل افتتاحه في الاول من ايلول، حسب الاتفاق مع هيئة المنافذ الحدودية العراقية لكن المهلة ستمتد إلى يوم أو يومين من الموعد، أو إلى السابع من الشهر المقبل، لحين الانتهاء من الترتيبات اللوجستية من توفير الطاقة الكهربائية والمياه.

وأكد جديان أن دائرة المشرف على المنفذ والمدير وغرف الجوازات والنقل البري، كلها جاهزة في المنفذ، وما بقي هو قضايا بسيطة، مشيرا إلى وجود ضغوط كبيرة لافتتاح المنفذ الحدودي بين البلدين، لأجل عودة النشاط التجاري وحركة المسافرين بعد انقطاع دام سنوات.

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