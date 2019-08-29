2019/08/29 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس اكتشف علماء في إثيوبيا جمجمة مكتملة تقريبا لأحد أسلاف البشر، عاش قبل 3.8 مليون عام، وتميز بخليط مثير للاهتمام من الخصائص التي تشبه القردة والبشر.وتلقي الجمجمة المكتشفة، التي أطلق عليها اسم (إم.آر.دي)، نظرة متعمقة على فترة محورية في تطور الجنس البشري الذي أدى في نهاية المطاف إلى ظهور الإنسان المعاصر.وتضمنت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اكتشاف هام في إثيوبيا..



جمجمة عمرها 3.8 مليون عاما وكالة خطوة برس.

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