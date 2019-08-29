العراق وتركيا يؤكدان ضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات وتدعيم الأمن والاستقرار

2019/08/29 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … أجرى وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم اتصالاً هاتفيّاً مع نظيره التركيّ مولود جاويش أوغلو، وناقش الجانبان سُبُل الارتقاء بآفاق التعاون الثنائيّ، والتنسيق الستراتيجيّ بين البلدين تجاه القضايا الإقليميّة والدوليّة.وقال بيان للخارجية العراقية تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه ، إنه “في هذا الإطار ناقش الوزيران آخر تطوُّرات الأوضاع الأمنيّة بالمنطقة، […]

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