2019/08/29 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه منتخب الشباب نظيره الإماراتي غداً الجمعة في نهائي بطولة غرب آسيا. وستجري المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت بغداد وتقام على ملعب {فيصل الحسيني} في فلسطين.وبلغ منتخب العراق المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا للشباب ، عندما اجتاز نظيره الأردني بفارق ركلات الترجيح (4-2) ، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل (1-1)، وذلك في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً ..



العراق يواجه الإمارات في نهائي غرب آسيا للشباب النعيم نيوز.

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