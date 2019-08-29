2019/08/29 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت الحكومة التركية أن خطتها للتصدير للفترة ما بين 2019 – 2023 تركزت على 17 دولة، بينها العراق، وتشمل 5 قطاعات تصديرية، معتبرة أن النمو المستقر يستند إلى الصادرات.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، تأكيدها أن البلدان الـ 17 المستهدفة في خطة التصدير هي العراق، الولايات المتحدة، البرازيل، الصين، إثيوبيا، المغرب، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، الهند، بريطانيا، اليابان، كينيا، ماليزيا، المكسيك، أوزبكستان، وروسيا، وتشيلي.

وأشارت المسؤولة التركية إلى أن الخطة التصديرية والتي تأتي ضمن إطار خطة التنمية الـ11 تشمل 5 قطاعات مستهدفة في خطة التصدير وهي قطاع الآلات والسيارات والأجهزة الإلكترونية الكهربائية والصناعات الكيميائية والصناعات الغذائية.

وذكرت الوزيرة أن النمو المستقر لخطة التنمية الـ11 يستند إلى الصادرات التي من المستهدف بلوغها قيمة 226.6 مليار دولار.

ولفتت بكجان إلى أن اختيار الدول الـ17 جاء بعد الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الدول تحصل على 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، و43.7 في المئة من إجمالي الواردات العالمية، و25.2 في المئة من صادرات تركيا.

ولفتت أن بلادها تستهدف رفع صادراتها من المنتجات التكنولوجية العالية من 3.5 إلى 5 في المئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة: صادراتنا تستهدف العراق وعدة دول) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة: صادراتنا تستهدف العراق وعدة دول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).