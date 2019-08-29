عودة 29 أسرة نازحة الى مناطقهم المحررة بالانبار

2019/08/29 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / الانبار… أعلن مستشار محافظ الانبار للشؤون الاغاثية، مازن ابو ريشة، الخميس، عودة 29 اسرة نازحة الى مناطق سكناها المحررة.وقال ابو ريشة لـ /المعلومة/ إن “حكومة الانبار المحلية وبالتنسيق مع القوات الامنية المشرفة عن مخيمات النزوح في قضاء عامرية الصمود والمدينة السياحية في الحبانية، سمحت لـ 29 اسرة نازحة بالعودة الى مناطق سكناها […]

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