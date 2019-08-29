نافاس .. عنوان لـ صفقة تبادلية بين ريال مدريد وسان جيرمان

2019/08/29 | 15:46

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بغداد / سكاي برس

اقترب حارس ريال مدريد، كيلور نافاس، من الرحيل عن صفوف المرينغي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل رغبته بعدم الجلوس على دكة البدلاء ورفض فكرة وجوده كحارس ثاني للبلجيكي تيبو كورتوا.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أننافاسودعزيدان، مدرب الفريق، بالإضافة إلى امتل...

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