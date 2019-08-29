الصناعة: ابوابنا مفتوحة لاستقبال من لديه أدلة بفساد دوائرنا وشركاتنا

2019/08/29 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الصناعة والمعادن عبدالواحد علوان الشمري ،الخميس، أن أبواب الوزارة مفتوحة لاستقبال من لديهم أدلة ووثائق رسمية لكشف حالات الفساد في دوائرها وشركاتها.

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