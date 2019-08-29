بالوثيقـة .. منع المدرسين المعينين على الملاك الدائم من العمل في المدارس الاهلية

2019/08/29 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة التربية عدم السماح للمدرسين العاملين في المدارس الحكوميـة ، والمعينين على الملاك الدائم للوزارة ، بالعمل في المدارس والمعاهد الاهلية.

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