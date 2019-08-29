الجبوري يناقش مع وولبول ملف المختطفين والمغيبين في المناطق المحررة

2019/08/29 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري اليوم الخميس مع أليس وولبول نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ملف المغيبين والمختطفين في مناطق مختلفة من العراق .وأكد الجبوري خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه ، ضرورة أن يكون للأمم المتحدة دور فاعل في هذه القضية التي سببت إرباكا كبيرا في الاوساط المجتمعية […]

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