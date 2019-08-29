23 ألف عنصر أمني يشاركون بخطة محرم في النجف الأشرف

2019/08/29 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… شارك الحشد الشعبي في النجف الاشرف، الخميس، في اجتماع أمني استعدادا لشهري محرم وصفر، فيما كشف محافظ النجف عن مشاركة 23 ألف عنصر أمني بخطة الشهرين.وقال إعلام الحشد في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مسؤول مكتب الحشد الشعبي في النجف الاشرف طاهر الخاقاني شارك في الاجتماع الامني والخدمي الذي ترأسه محافظ […]

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