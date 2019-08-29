سائرون: الاحزاب غيبت دولة المواطن بعد 2003

2019/08/29 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ خاصأكد النائب عن كتلة سائرون النيابية، أيمن الشمري، اليوم الخميس، أن الاحزاب السياسية بعد 2003 غيبت دولة المواطن واهتمت بمصالحها، فيما أشار إلى أن دولة المواطنة غابت عن البلاد منذ سنوات.

وقال أيمن الشمري، في حديث لـ “كلكامش برس”، إن “الحياة السياسية في العراق افقدت منذ 1958 دولة المواطنة وحقوق المواطن، فيما تعاني الحقوق من التجاوز عليها من خلال القوانين”، مبيناً أن “الحياة السياسية بعد 2003 ومارافقها من تعددية حزبية ومشاركة سياسية، فشلت بتحقق المواطنة”.

وأضاف الشمري، أن “العراق بحاجة إلى سياسيين ومجتمع ديمقراطي، ولايمكن تحقيق دولة المواطنة الا من خلال معرفة الحقوق والواجبات وتكريسها في الحياة اليومية للمواطنين”، موضحاً أن “المواطنة في العراق لاتزال مستهدفة بسبب الحكومات القمعية المتعاقبة التي لاتهتم باحتياجات المواطن”.

وأكد، أن “الأحزاب السياسية اهتمت بالهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية، وغيبت دولة المواطن، واهتمت بنفسها ومصالحها بعيدا عن حقوق الشعب”.

وأشار النائب عن كتلة سائرون النيابية، إلى أن “الهوية الوطنية غائبة عن رؤية الاحزاب السياسية بعد 2003 الهوية الوطنية، كما لاتوجد ديمقراطية حقيقية، وسط غياب القوانين التي ترعى المواطنة”.

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