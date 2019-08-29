فتح طريق مطار البصرة امام عجلات المسافرين ومرافقيهم

2019/08/29 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [البصرة-اين]فتحت قيادة شرطة البصرة، الخميس، المدخل الرئيس للمطار أمام حركة الأشخاص والعجلات التي توصل المسافرين إلى صالة الانتظار.

وقال قائد الشرطة الفريق رشيد فليح في تصريح صحفي إن "هناك ضوابط ستطبق بشأن دخول المركبات كمرحلة اولى حيث لن يتم السماح إلا بدخول المركبة التي تُقل مسافرين ويتم التأكد من ذلك من قبل العناصر الأمنية المختصة بعد الإطلاع على تذاكر السفر".وأضاف فليح ان "عبور المركبات ووصولها إلى صالة الانتظار يتم بعد ممارسة التفتيش من خلال مفارز الكلاب البوليسية وأجهزة كشف المتفجرات".وكانت السلطات قد اغلقت مطار البصرة منذ عام 2003 بعد ان استخدمت اقسام منه كمقار دبلوماسية وعسكرية أجنبية فيما منعت مركبات المواطنين من الدخول إليه الا وفق تصاريح أمنية خاصة وإجراءات مشددة.يشار الى ان رئيس لجنة المنافذ الحدودية مرتضى الشحماني كان قد ذكر خلال لقاء مع برنامج مشوار الصباح الذي يبثه المربد ان الحكومة المحلية وجهت البلدية بتوفير الإنارة لمدخل المطار وزراعة الأشجار فيه كما تم التوجيه كذلك للجهات المعنية بتوفير أجهزة لدعم الأمن فيه.وكان محافظ البصرة أسعد العيداني قد أعلن الثلاثاء الماضي عن فتح بوابة المطار أمام حركة مركبات المواطنين اليوم الخميس، لتسهيل وصول تلك المركبات إلى صالة المسافرين.

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