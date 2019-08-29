عبدالزمان يؤكد على اهمية تشجيع الصناعة وتشغيل العمالة الوطنية

2019/08/29 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عقـد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، اجتماعاً مع مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة ومدير عام دائرة رعاية القاصرين وممثل الاتحاد

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