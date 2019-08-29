2019/08/29 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نيوز

كشف معاون محافظ البصرة حسن النجار، عن قبول اعتراض 49 متقدم للتعيين من أصل 822 معترض.

وقال النجار في لـ"لعهد نيوز"، اليوم الخميس، ان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص بـ"العهد نيوز" قبول اعتراضات 49 متقدم للتعيين في تربية البصرة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص بـ"العهد نيوز" قبول اعتراضات 49 متقدم للتعيين في تربية البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).