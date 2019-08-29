الحداد يدعو للكشف عن مصير المفقودين وتعويض عوائلهم مادياً ومعنوياً

2019/08/29 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، اليوم الخميس، الى تظافر الجهود لحسم ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتعويض عوائلهم مادياً ومعنوياً.

وقال الحداد خلال مشاركته في مؤتمر اليوم العالمي للمفقودين لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، بحسب بيان لمكتبه تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "يجب ان تتظافر الجهود لحسم ملف المفقودين والكشف عن مصيرهم وتعويض عوائلهم مادياً ومعنوياً، وتسهيل عمل بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

ودعا الى "تفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ودعم الممارسات المهنية للجهات المعنية لمنع حصول الفقدان في المعارك والنزاع المسلح"، مشيراً الى "مضي مجلس النواب في الإجراءات والسياقات القانونية لتشريع قانون الاختفاء القسري".

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