مصرع واصابة 6 اشخاص بانقلاب «ستوتة»

2019/08/29 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كلمة -

بغداد

لقيت فتاة حتفها فيما اصيب خمسة اخرون بجروح بينهم امرأة،

اليوم الخميس، بحادث سير في قرية بقضاء "پشدر" التابع لمحافظة

السليمانية.

وقالت مديرية شرطة ادارة منطقة "ڕاپـڕین" في بيان، إنه "قبل ظهر

اليوم وفي قرية "دروکوتر" التي تقع على طريق ناحية سـنگـسەر – جبل

قنديل خرجت دراجة نارية ما تسمى محليا بـ"الستوتة" عن السيطرة

لتنقلب مما ادى الى مصرع فتاة تدعى ( ك .



هـ .



ح ) تبلغ من

العمر 14 عاما واصابة خمسة اخرين بجروح".

واضاف البيان ان "من بين الجرحى اثنين اصابتهما شديدة احدهما

امرأة".

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