البنك الدولي يعلن دعمه لبرنامج حكومة إقليم كردستان

2019/08/29 | 15:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني في اربيل ، اليوم الخميس مع المدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جها، عدداً من الملفات.وعبر المدير الاقليمي للبنك الدولي، خلال اللقاء، بحسب بيان لرئاسة الاقليم ، عن سروره بتشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كردستان، مشيراً الى أنه اطلع على البرنامج الحكومي، ووصفه بالممتاز.كما أكد أن البنك […]

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